Рустам Халиков поделился подробностями текущей ситуации в поселке Лесной

Рустам Халиков, назначенный руководителем работ по ликвидации последствий аварии в поселке Лесной, рассказал о текущей ситуации и помощи пострадавшим. Информация об этом появилась в телеграм-канале «ЖКХИНФО | 62».
По его словам, поисково-спасательные работы продолжаются. В них участвуют более 300 человек и 84 единицы техники из МЧС и Министерства обороны. Они занимаются поиском пострадавших, разминированием и разбором разрушенных зданий.
В результате аварии повреждены 11 зданий, в том числе местная больница. Сейчас проводится оценка ущерба, и ремонтные бригады работают над устранением последствий.
По состоянию на 18 августа, пострадало 133 человека, из них 24 погибли. В больницах находятся 30 человек, а 103 получили амбулаторную помощь. Пострадавшим оказывается вся необходимая поддержка, включая психологическую помощь.
Прием заявлений на материальную помощь организовали в школе поселка, областной больнице и Бюро судебно-медицинской экспертизы. Специалисты помогают гражданам правильно оформлять документы и регистрироваться на портале Госуслуг.