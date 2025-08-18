Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 19
20°
Срд, 20
19°
Чтв, 21
22°
ЦБ USD 80.43 0.41 19/08
ЦБ EUR 94.09 0.38 19/08
Нал. USD 80.90 / 80.50 18/08 18:30
Нал. EUR 94.70 / 95.50 18/08 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 691
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 598
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 853
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
4 451
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рустам Халиков поделился подробностями текущей ситуации в поселке Лесной
Рустам Халиков, назначенный руководителем работ по ликвидации последствий аварии в поселке Лесной, сообщил о текущей ситуации и помощи пострадавшим. По состоянию на 18 августа поисково-спасательные работы продолжаются: задействовано более 300 человек и 84 единицы техники МЧС и Минобороны. Они проводят поиск пострадавших, разминирование и разбор разрушенных зданий. Повреждены 11 зданий, в том числе местная больница. Пострадали 133 человека, 24 погибли, 30 находятся в больницах, 103 получили амбулаторную помощь. Пострадавшим оказывают всю необходимую поддержку, в том числе психологическую.

Рустам Халиков, назначенный руководителем работ по ликвидации последствий аварии в поселке Лесной, рассказал о текущей ситуации и помощи пострадавшим. Информация об этом появилась в телеграм-канале «ЖКХИНФО | 62».

По его словам, поисково-спасательные работы продолжаются. В них участвуют более 300 человек и 84 единицы техники из МЧС и Министерства обороны. Они занимаются поиском пострадавших, разминированием и разбором разрушенных зданий.

В результате аварии повреждены 11 зданий, в том числе местная больница. Сейчас проводится оценка ущерба, и ремонтные бригады работают над устранением последствий.

По состоянию на 18 августа, пострадало 133 человека, из них 24 погибли. В больницах находятся 30 человек, а 103 получили амбулаторную помощь. Пострадавшим оказывается вся необходимая поддержка, включая психологическую помощь.

Прием заявлений на материальную помощь организовали в школе поселка, областной больнице и Бюро судебно-медицинской экспертизы. Специалисты помогают гражданам правильно оформлять документы и регистрироваться на портале Госуслуг.