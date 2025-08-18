Более 600 жителей Рязани попали в травмпункт БСМП за неделю

С 11 по 17 августа в амбулаторно-травматологическом центре БСМП оказали помощь 660 пациентам. 143 человека обратились за помощью с переломами, 267 — с ушибами, 127 — с растяжениями, 50 — с ранами. Рязанцам напомнили, что Амбулаторно-травматологический центр БСМП работает круглосуточно.