Бастрыкин потребовал доклад по делу о ЧП на предприятии в Рязанской области

Напомним, после трагедии следком возбудил уголовное дело по статье 217 части 3 («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Отмечается, что расследование дела поручено главному следственному управлению России. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Напомним, 15 августа на предприятии в Шиловском районе произошло возгорание. Число погибших на сегодняшний день выросло до 21 человека, 133 пострадали.

Бастрыкин потребовал доклад по делу о ЧП на предприятии в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Напомним, после трагедии следком возбудил уголовное дело по статье 217 части 3 («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Отмечается, что расследование дела поручено главному следственному управлению России.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Напомним, 15 августа на предприятии в Шиловском районе произошло возгорание. Число погибших на сегодняшний день выросло до 21 человека, 133 пострадали.

Подробности ЧП в нашем сюжете.