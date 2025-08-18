Рязань
Аркадий Фомин посетил в больнице пострадавших в результате ЧП на заводе в поселке Лесной
В понедельник, 18 августа, спикер регионального парламента Аркадий Фомин посетил Рязанскую областную клиническую больницу, где встретился с пострадавшими в результате чрезвычайного происшествия на предприятии в Шиловском районе. Об этом сообщили на сайте Рязанской облдумы.

Глава законодательного собрания ознакомился с условиями, которые созданы в медицинском учреждении, и поинтересовался, как проходит лечение.

«Все пациенты в удовлетворительном состоянии, переведены в профильные отделения и проходят комплексные процедуры, в восстановлении помогают не только медики, но и психологи, — рассказал Аркадий Фомин. — Настрой у всех хороший, жалоб на больничные условия и питание нет. Спасибо врачам и медсестрам за профессионализм и неравнодушие, скорейшего выздоровления всем пострадавшим».

ЧП в одном из производственных цехов завода в поселке Лесной произошло утром 15 августа. На месте трагедии проводятся поисково-спасательные работы. Понедельник, 18 августа, объявлен в Рязанской области днем траура.

Родственники пострадавших, находящихся в Рязанской ОКБ и федеральных медицинских центрах, могут получить всю необходимую информацию по телефону: +7 (900) 907-69-90. В Фонде социального развития региона открыт сбор средств для помощи пострадавшим и семьям погибших. Сделать это можно на официальном сайте организации: fundryazan.ru.