В Рязанской области сгорел жилой дом, есть пострадавший

Пожаре произошел в селе Паники Сараевского района. Информация о случившемся в МЧС поступила 16 августа в 23:35. На тушение выезжали пять человек, два спецавтомобиля. Дом полностью уничтожен огнем, информация о пострадавшем уточняется.