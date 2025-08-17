В Рязанской области объявляли угрозу атаки БПЛА

Уведомление пришло в 3:30 17 августа. Жителей Рязани и области призывали не подходить к окнам и оставаться в безопасном месте до сигнала «отбой». В 7:55 беспилотную опасность на территории региона отменили.