В Рязанской области объявляли угрозу атаки БПЛА
Уведомление пришло в 3:30 17 августа. Жителей Рязани и области призывали не подходить к окнам и оставаться в безопасном месте до сигнала «отбой». В 7:55 беспилотную опасность на территории региона отменили.
В Рязанской области объявляли угрозу атаки БПЛА. Об этом сообщает РСЧС.
Уведомление пришло в 3:30 17 августа. Жителей Рязани и области призывали не подходить к окнам и оставаться в безопасном месте до сигнала «отбой».
В 7:55 беспилотную опасность на территории региона отменили.