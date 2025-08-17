В Рязанской области горели два жилых дома

В Рязанской области 16 августа горели два жилых дома. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Один из пожаров произошел в селе Березняги Скопинского района. Жилой дом тушили семь человек и три единицы техники. Площадь пожара составила 64 квадратных метра. Огнем поврежден жилой дом.

Второй пожар случился в деревне Ярыгино Касимовского округа. На тушение дома сезонного проживания выезжали семь человек и три единицы техники. Площадь возгорания составила 90 квадратных метров.

Пострадавших при пожарах нет.