В Рязани засняли скопление экстренных служб и цыган
Инцидент произошел в Дягилеве. По данным канала, там якобы погиб ребенок, его увезли на скорой. «Дорогу [скорой] перекрыла цыганская диаспора. Пришлось вызывать поддержку в лице силовиков с автоматами, а также сотрудников госавтоинспекции», — сообщили очевидцы каналу. Официально информацию не комментировали, подробности случившегося уточняются.
В Рязани засняли скопление экстренных служб и цыган. Кадры опубликовали 16 августа в Telegram-канале «ТОПОР | Новости Рязани».
Инцидент произошел в Дягилеве. По данным канала, там якобы погиб ребенок, его увезли на скорой.
«Дорогу [скорой] перекрыла цыганская диаспора. Пришлось вызывать поддержку в лице силовиков с автоматами, а также сотрудников госавтоинспекции», — сообщили очевидцы каналу.
Официально информацию не комментировали, подробности случившегося уточняются.