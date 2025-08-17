В Рязани засняли скопление экстренных служб и цыган

Инцидент произошел в Дягилеве. По данным канала, там якобы погиб ребенок, его увезли на скорой. «Дорогу [скорой] перекрыла цыганская диаспора. Пришлось вызывать поддержку в лице силовиков с автоматами, а также сотрудников госавтоинспекции», — сообщили очевидцы каналу. Официально информацию не комментировали, подробности случившегося уточняются.