В Рязани автобус протаранил легковушку из-за мокрого асфальта
ДТП с участием «Лады» и автобуса произошло в воскресенье, 17 августа. «Приокский поселок, рядом с водонапорной башней (улица Космонавтов, улица Промышленная). По словам очевидцев, автобус не учел мокрый асфальт и на скорости не вошел в поворот», — говорится в посте. Официальная информация уточняется.
Фото и видео: группа «ПУВР» в «ВК»