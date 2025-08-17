В Рязани автобус протаранил легковушку из-за мокрого асфальта

ДТП с участием «Лады» и автобуса произошло в воскресенье, 17 августа. «Приокский поселок, рядом с водонапорной башней (улица Космонавтов, улица Промышленная). По словам очевидцев, автобус не учел мокрый асфальт и на скорости не вошел в поворот», — говорится в посте. Официальная информация уточняется.