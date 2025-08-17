Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 17
24°
Пнд, 18
21°
Втр, 19
20°
ЦБ USD 80.02 0.25 16/08
ЦБ EUR 93.71 0.65 16/08
Нал. USD 79.81 / 80.30 16/08 08:03
Нал. EUR 93.51 / 95.50 16/08 08:03
Новости
Итоги года New
Публикации
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 505
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 496
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 778
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
4 325
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Установлена личность погибшей при пожаре в доме в Рязанской области
Пожар случился в селе Паники Сараевского района в субботу, 16 августа, около полуночи. Отмечается, что погибла 87-летняя хозяйка дома. Она не смогла самостоятельно выбраться. Деревянный дом сгорел полностью. Причины пожара устанавливаются. Напомним, на тушение выезжали пять человек, два спецавтомобиля.

Установлена личность погибшей при пожаре в Рязанской области. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Пожар случился в селе Паники Сараевского района в субботу, 16 августа, около полуночи. Отмечается, что погибла 87-летняя хозяйка дома. Она не смогла самостоятельно выбраться.

Деревянный дом сгорел полностью. Причины пожара устанавливаются.

Напомним, на тушение выезжали пять человек, два спецавтомобиля.