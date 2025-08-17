Установлена личность погибшей при пожаре в доме в Рязанской области

Пожар случился в селе Паники Сараевского района в субботу, 16 августа, около полуночи. Отмечается, что погибла 87-летняя хозяйка дома. Она не смогла самостоятельно выбраться. Деревянный дом сгорел полностью. Причины пожара устанавливаются. Напомним, на тушение выезжали пять человек, два спецавтомобиля.

