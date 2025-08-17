Рязань
Шиловцам, чье имущество пострадало при ЧП на заводе, направили первые выплаты
Жителям, чье имущество пострадало при ЧП на заводе в Шиловском районе, направили первые выплаты. Об этом сообщила региональная опергруппа в своих соцсетях.

Материальную помощь направили первым семи гражданам, чье имущество пострадало при ЧП. Всего принято 18 заявлений.

Отмечается, что в штабе по оказанию помощи специалисты управления соцзащиты населения региона и соцслужб помогают гражданам заполнять заявления на оказание материальной помощи на «Госуслугах». Проводятся консультации по предоставлению мер соцподдержки.

Сотрудники администрации Шиловского района проводят обследование пострадавших жилых помещений, оценивают ущерб и составляют соответствующие акты.

Кроме того, на месте происшествия организована психологическая помощь, с населением работают 12 профессиональных психологов.

Также организованы телефоны горячей линии штаба: 8 (49136) 37-464 (круглосуточный), 8 (49136) 37-035.

Ранее власти назвали размер материальной помощи.

Все новости по теме можно прочитать в нашем сюжете.