Шиловцам, чье имущество пострадало при ЧП на заводе, направили первые выплаты

Жителям, чье имущество пострадало при ЧП на заводе в Шиловском районе, направили первые выплаты. Об этом сообщила региональная опергруппа в своих соцсетях.
Материальную помощь направили первым семи гражданам, чье имущество пострадало при ЧП. Всего принято 18 заявлений.
Отмечается, что в штабе по оказанию помощи специалисты управления соцзащиты населения региона и соцслужб помогают гражданам заполнять заявления на оказание материальной помощи на «Госуслугах». Проводятся консультации по предоставлению мер соцподдержки.
Сотрудники администрации Шиловского района проводят обследование пострадавших жилых помещений, оценивают ущерб и составляют соответствующие акты.
Кроме того, на месте происшествия организована психологическая помощь, с населением работают 12 профессиональных психологов.
Также организованы телефоны горячей линии штаба: 8 (49136) 37-464 (круглосуточный), 8 (49136) 37-035.
Ранее власти назвали размер материальной помощи.
