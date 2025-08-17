Рязанские полицейские задержали 19-летнего курьера мошенников из Москвы

Рязанские полицейские задержали 19-летнего курьера мошенников из Москвы. Об этом 17 августа сообщила пресс-служба УМВД по региону.

76-летней рязанке позвонил якобы специалист службы безопасности банка и заявил, что ее банковский счет под угрозой. Женщине сообщили, что необходимо обналичить сбережения и перевести их на резервный счет.

Аферист сказал, что за деньгами приедет курьер, он доставит средства в банк, где сделают все необходимые операции. Через время приехал неизвестный и забрал 670 тысяч рублей.

Позже рязанка поняла, что ее обманули, и обратилась в отдел. Полицейские установили личность курьера. Им оказался 19-летний житель Московской области. Молодой человек работал на зарубежный колл-центр.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.