Россиянам напомнили о новых критериях изъятия бесхозных земель
Россиянам напомнили о новых критериях изъятия бесхозных земель. Об этом 17 августа сообщило ТАСС.

Новые критерии введут с 1 сентября. Участок будет считаться заброшенным в случае, если:

  • более половины территории занято бытовыми отходами или мусором;
  • территорию не убирали больше года;
  • нет необходимых строений на землях, предназначенных для застройки;
  • в течение семи и более лет не построен частный дом на земле, выделенной под индивидуальное жилое строительство.

Хозяевам дачных и других участков, которые признают неиспользуемыми по назначению в течение трех лет, грозит предупреждение, после штраф до 50 тысяч рублей и возможное изъятие земли.