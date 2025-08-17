Россиянам напомнили о новых критериях изъятия бесхозных земель

Новые критерии введут с 1 сентября. Участок будет считаться заброшенным в случае, если: более половины территории занято бытовыми отходами или мусором; уборка не проводилась больше года; нет необходимых строений на землях, предназначенных для застройки; в течение семи и более лет не построен частный дом на земле, выделенной под индивидуальное жилое строительство. Хозяевам дачных и других участков, которые будут признаны неиспользуемыми по назначению в течение трех лет, грозит предупреждение, после штраф до 50 тысяч рублей и возможное изъятие земли.