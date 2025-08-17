Рязань
Россиян хотят ограничить в выборе имен для детей
Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко считает, что родители должны быть ограничены в выборе неблагозвучных и «неодушевленных» имен для детей. Об этом сообщило 17 августа ТАСС.

По мнению Рыбальченко, ограничение позволит защитить прежде всего права самого ребенка.

«Существующие ограничения должны быть дополнены исходя из имеющегося опыта. Например, чтобы нельзя было называть детей неодушевленными предметами, как стол, трактор, айфон и прочее», — считает Рыбальченко.

Кроме того, он предложил разместить на «Госуслугах» список рекомендованных имен.