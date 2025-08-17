Bild: Трамп сначала встретится с Зеленским, а лишь потом с лидерами ЕС

«Трамп сначала примет только президента Украины. Лишь затем к ним должны присоединиться сопровождающие его ключевые политики ЕС», — говорится в сообщении. Отмечается, что в программе — рабочий ужин и многочасовая дискуссия в расширенном составе. Напомним, Трамп встретится с Зеленским в Белом доме 18 августа.