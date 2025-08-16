В Рязанской области сгорел жилой дом

Пожар произошел ночью 16 августа в селе Березняги Скопинского района. Загорелся деревянный одноэтажный дом. Его тушили два пожарных расчета. Погибших и пострадавших нет. Сумму ущерба и причины возгорания установят специалисты.