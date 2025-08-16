Рязань
В Рязани устранили коммунальную аварию, оставившую без воды 32 тыс. человек
Прокуратура начала проверку после прорыва трубопровода в Рязани.