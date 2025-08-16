В Рязани устранили коммунальную аварию, оставившую без воды 32 тыс. человек

В Рязани устранили коммунальную аварию, оставившую без воды 32 тыс. человек. Об этом сообщила горадминистрация.

Отмечается, что ремонтные работы на улице Новоселов 16 августа в 5:30 завершили. На данный момент производится заполнение системы холодного водоснабжения с плавным выходом в рабочий режим.

Напомним, утром 15 августа произошел прорыв канализации. Из-за этого нарушилась система водоснабжения 4, 5, 6 микрорайонов Дашково-Песочни. Мэр Рязани Виталий Артемов заявил, что без воды в Песочне после прорыва трубопровода остались 32 тысячи рязанцев.

Для жителей организовали подвоз воды. Бесплатную воду привезли к домам № 50 и 54 по улице Новоселов.

Прокуратура начала проверку после прорыва трубопровода в Рязани.