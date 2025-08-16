В Рязани случилась серьезная авария

ДТП произошло вечером в пятницу, 15 августа, на выезде из района Недостоево. Судя по кадрам, «Лада» врезалась в дорожное ограждение. После ДТП автомобиль получил механические повреждения — у него разбит бампер и капот. Данных о пострадавших нет. Официальная информация и подробности уточняются.

В Рязани случилась серьезная авария. Об этом сообщили в соцсетях.

