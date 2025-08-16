В Рязани произошло ДТП с участием питбайка
Авария случилась 16 августа на улице Большой. Судя по кадрам, столкнулись автомобиль и питбайк. На месте происшествия работала скорая. По словам очевидцев, водителя после ДТП госпитализировали. Официальная информация уточняется.
В Рязани произошло ДТП с участием питбайка. Об этом сообщили в Telegram-канале «ТОПОР | Новости Рязани».
Авария случилась 16 августа на улице Большой. Судя по кадрам, столкнулись автомобиль и питбайк.
На месте происшествия работала скорая. По словам очевидцев, водителя после ДТП госпитализировали.
Официальная информация уточняется.