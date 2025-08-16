Рязань
В России мошенники стали использовать vcf-файлы для подмены контактов
Злоумышленники рассылают vcf-файлы через мессенджеры и SMS, представляясь сотрудниками банков, госорганов или знакомыми жертвы. При открытии телефон автоматически сохраняет контакт мошенника под чужим именем. В результате в адресной книге жертвы может появиться новый номер либо измениться старый, что позволяет аферистам выдавать себя за знакомых или официальные организации.

В России мошенники стали использовать vcf-файлы для подмены контактов. Об этом сообщил Telegram-канал центра борьбы с украинскими колл-центрами профильного управления МВД.

Злоумышленники рассылают vcf-файлы через мессенджеры и SMS, представляясь сотрудниками банков, госорганов или знакомыми жертвы.

При открытии телефон автоматически сохраняет контакт мошенника под чужим именем. В результате в адресной книге жертвы может появиться новый номер либо измениться старый, что позволяет аферистам выдавать себя за знакомых или официальные организации.

Справка:

Файл .vcf — это стандартный формат визитной карточки. Он содержит информацию о контакте: имя, телефонные номера, email, адрес, должность. Когда пользователь получает vcf-файл и открывает его на смартфоне, система автоматически предлагает сохранить контакт в адресную книгу.