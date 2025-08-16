В Горроще произошло ДТП с участием «Лады»

Судя по кадрам, столкнулись «Лада» и «Хавал». Машины получили механические повреждения. По словам очевидцев, движение на участке дороги затруднено. О пострадавших не сообщается. Официальная информация уточняется.