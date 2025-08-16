В центре Рязани дружинники задержали двух человек

Дружинники патрулировали на улице Почтовой и прилегающих территориях в ночь с 15 на 16 августа. В итоге задержали двух человек. Отмечается, что они «буянили и грубили не только дружинникам, но и сотрудникам полиции». Также пресекли распитие спиртных напитков в общественных местах. Кроме того, дружинники помогли молодому человеку с загипсованной ногой пересечь улицу Почтовую.

Фото: группа «Русская Община | Рязань» в «ВК»