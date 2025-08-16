Рязанские волонтеры ищут родственников найденной пенсионерки

Приметы 84-летней Розы Зариповой: рост — 155-160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы — седые, глаза — карие. Одежда: сиреневая кофта, черные брюки, темно-серый берет. Волонтеры попросили сообщать любую информацию о женщине или ее родных по телефонам горячей линии: 112; 8 (800) 700-54-52.