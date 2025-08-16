Рязанские полицейские поймали пьяного скутериста

Мужчину остановили в деревне Клетино Касимовского округа 15 августа. 68-летнему жителю предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения. Результат показал 0,484 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха. На мужчину составили административный протокол. Ему грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение «прав» на срок от полутора до двух лет.