Рязанские полицейские поймали пьяного скутериста
Мужчину остановили в деревне Клетино Касимовского округа 15 августа. 68-летнему жителю предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения. Результат показал 0,484 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха. На мужчину составили административный протокол. Ему грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение «прав» на срок от полутора до двух лет.
Фото: Telegram-канал «Автоклуб Касимов»