Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 381
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 422
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 734
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
4 237
Путин провел в Кремле совещание по итогам саммита на Аляске
По словам Путина, визит на Аляску был своевременным и «весьма полезным». На саммите обсудили разрешение украинского кризиса на справедливой основе. Он отметил, что РФ уважает позицию США и тоже хотела бы разрешения кризиса на Украине мирными средствами. В основе урегулирования, как сказал президент России, лежит устранение первопричин конфликта.

Президент России Владимир Путин провел совещание по итогам саммита на Аляске. Об этом 16 августа сообщили на сайте Кремля.

По словам Путина, визит на Аляску был своевременным и «весьма полезным». На саммите обсудили разрешение украинского кризиса на справедливой основе.

Путин отметил, что РФ уважает позицию США и тоже хотела бы разрешения кризиса на Украине мирными средствами. В основе урегулирования, как сказал президент России, лежит устранение первопричин конфликта.

Напомним, Путин и Трамп встретились на Аляске 15 августа. С итогами переговоров можно ознакомиться по ссылке.

Позже Трамп заявил, что встретится с Владимиром Зеленским в Белом доме 18 августа.