Путин провел в Кремле совещание по итогам саммита на Аляске

Президент России Владимир Путин провел совещание по итогам саммита на Аляске. Об этом 16 августа сообщили на сайте Кремля.

По словам Путина, визит на Аляску был своевременным и «весьма полезным». На саммите обсудили разрешение украинского кризиса на справедливой основе.

Путин отметил, что РФ уважает позицию США и тоже хотела бы разрешения кризиса на Украине мирными средствами. В основе урегулирования, как сказал президент России, лежит устранение первопричин конфликта.

Напомним, Путин и Трамп встретились на Аляске 15 августа. С итогами переговоров можно ознакомиться по ссылке.

Позже Трамп заявил, что встретится с Владимиром Зеленским в Белом доме 18 августа.