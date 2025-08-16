Под Рязанью сгорело 160 тонн сена

По данным ГУ МЧС по региону, информация о пожаре в деревне Перекаль Рыбновского района поступила 15 августа в 06:37. Сено тушили четыре человека, две единицы техники. Причина пожара не указана. Пострадавших нет.