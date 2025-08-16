Под Рязанью разбился мотоциклист
ДТП произошло около НИИ пчеловодства в Рыбном. Отмечается, что автомобиль сбил мотоциклиста. По словам очевидцев, водитель двухколесного транспортного средства жив. На месте происшествия работала полиция. Официальная информация уточняется.
Под Рязанью разбился мотоциклист. Об этом 16 августа сообщили в соцсетях.
ДТП произошло напротив НИИ пчеловодства в Рыбном. Отмечается, что автомобиль сбил мотоциклиста.
По словам очевидцев, водитель двухколесного транспортного средства жив. На месте происшествия работала полиция.
Официальная информация уточняется.
Фото: Telegram-канал «Рязанский слон»