Под Рязанью разбился мотоциклист
Под Рязанью разбился мотоциклист. Об этом 16 августа сообщили в соцсетях.

ДТП произошло напротив НИИ пчеловодства в Рыбном. Отмечается, что автомобиль сбил мотоциклиста.

По словам очевидцев, водитель двухколесного транспортного средства жив. На месте происшествия работала полиция.

Официальная информация уточняется.

Фото: Telegram-канал «Рязанский слон»