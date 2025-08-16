Очевидцы сообщили о поножовщине в рязанском кафе
Отмечается, что инцидент произошел на Касимовском шоссе. «В пьяной потасовке мужчина пырнул ножом собутыльника. [Чтобы] скрыть следы крови на ступеньках кафе, все смыли водой на улицу, но лужа крови все равно осталась», — написали очевидцы. По их словам, пострадавшего увезли на скорой. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Официальная информация уточняется.
