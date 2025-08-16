Ночью в Рязани произошло ДТП
Ночью 16 августа в Рязани произошло ДТП. Об этом сообщили в Telegram-канале «ТОПОР | Новости Рязани».
Авария случилась на выезде с Северной окружной около «Глобуса». У легковушки после ДТП разбита передняя часть.
«Машина развернута по встречке. Других машин нет, лобовое разбито. Похоже что ДПС гнались за ним», — написали очевидцы.
Данных о пострадавших нет. На месте происшествия работала полиция.
Официальная информация уточняется.