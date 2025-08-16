ГАИ проведет рейды в Рязанской области
Экипажи дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции будут нести службу в наиболее оживленных местах, для которых характерны частые нарушения ПДД со стороны пешеходов.
В субботу, 16 августа, сотрудники Госавтоинспекции проводят в Рязанской области рейд «Пешеход». Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.
Экипажи дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции будут нести службу в наиболее оживленных местах, для которых характерны частые нарушения ПДД со стороны пешеходов.