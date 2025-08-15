За ночь над российскими регионами сбили 53 беспилотника ВСУ

По данным Минобороны, 13 БПЛА ликвидированы над Курском, 11 — в Ростовской области, 7 — над Самарской, 6 — над Белгородской, 5 — над Орловской, по 4 — над Брянской и Воронежской, по одному — над Саратовской областями, Калмыкией и акваторией Азовского моря.