В Рязанской области сгорел автомобиль
ЧП случилось вечером14 августа в 20:26 в городе Сасово Сасовского муниципального округа. На тушение выезжали 4 человека и 2 единицы техники. Огнем уничтожено транспортное средство. Площадь возгорания составила 6 квадратных метров.
