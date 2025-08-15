В Рязанской области полицейские пресекли организацию незаконной миграции

В Рязанской области полицейские пресекли организацию незаконной миграции. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Полицейские разыскали и задержали злоумышленника.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.