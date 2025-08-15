В России предложили наказывать за мат арестом и увольнением

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) заявил, что публичное употребление нецензурной лексики должно наказываться административным арестом до 15 суток и увольнением, сообщает URA.ru. Заявление прозвучало после завершения «Толкового словаря государственного русского языка», подготовленного СПбГУ, который, по словам Кульберга, впервые четко определяет границы нецензурных, «преступных» слов. Он отметил, что словарь даст судам, силовикам, юристам и педагогам авторитетный ориентир и назвал издание долгожданным настольным трудом.

«Впервые указаны границы, за которыми начинается преступление против русского языка. Для обеспечения соблюдения запрета, установленного федеральным законом „О государственном языке Российской Федерации“ в словаре дано лаконичное определение нецензурных, читай — преступных — слов и выражений. Матерился публично — получи до 15 суток ареста и попрощайся с работой», — написал митрополит в telegram-канале.

Он сделал акцент на том, что теперь у судов, силовиков, адвокатов, учителей и прочих экспертов есть авторитетный источник для оценки высказываний. «В общем долгожданное открытие, преинтереснейшее издание, а теперь и настольная книга!», — заключил Кульберг.

