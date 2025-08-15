Рязань
В России предложили наказывать за мат арестом и увольнением
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) заявил, что публичное употребление нецензурной лексики должно наказываться административным арестом до 15 суток и увольнением, сообщает URA.ru. Заявление прозвучало после завершения «Толкового словаря государственного русского языка», подготовленного СПбГУ, который, по словам Кульберга, впервые четко определяет границы нецензурных, «преступных» слов. Он отметил, что словарь даст судам, силовикам, юристам и педагогам авторитетный ориентир и назвал издание долгожданным настольным трудом.

За использование нецензурной лексики в общественных местах должны наказывать административным арестом сроком до 15 суток и увольнением с занимаемой должности. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга).

Заявление сделали на фоне завершения работы над «Толковым словарем государственного русского языка», разработанным Санкт-Петербургским государственным университетом.

Кульберг подчеркнул, что новый словарь представляет собой важный научный труд, который поможет гражданам лучше понимать границы допустимого в языке.

«Впервые указаны границы, за которыми начинается преступление против русского языка. Для обеспечения соблюдения запрета, установленного федеральным законом „О государственном языке Российской Федерации“ в словаре дано лаконичное определение нецензурных, читай — преступных — слов и выражений. Матерился публично — получи до 15 суток ареста и попрощайся с работой», — написал митрополит в telegram-канале.

Он сделал акцент на том, что теперь у судов, силовиков, адвокатов, учителей и прочих экспертов есть авторитетный источник для оценки высказываний. «В общем долгожданное открытие, преинтереснейшее издание, а теперь и настольная книга!», — заключил Кульберг.

Фото: aceshot1/Shutterstock/FOTODOM