В России предложили наказывать за мат арестом и увольнением

За использование нецензурной лексики в общественных местах должны наказывать административным арестом сроком до 15 суток и увольнением с занимаемой должности. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга).
Заявление сделали на фоне завершения работы над «Толковым словарем государственного русского языка», разработанным Санкт-Петербургским государственным университетом.
Кульберг подчеркнул, что новый словарь представляет собой важный научный труд, который поможет гражданам лучше понимать границы допустимого в языке.
«Впервые указаны границы, за которыми начинается преступление против русского языка. Для обеспечения соблюдения запрета, установленного федеральным законом „О государственном языке Российской Федерации“ в словаре дано лаконичное определение нецензурных, читай — преступных — слов и выражений. Матерился публично — получи до 15 суток ареста и попрощайся с работой», — написал митрополит в telegram-канале.
Он сделал акцент на том, что теперь у судов, силовиков, адвокатов, учителей и прочих экспертов есть авторитетный источник для оценки высказываний. «В общем долгожданное открытие, преинтереснейшее издание, а теперь и настольная книга!», — заключил Кульберг.
Фото: aceshot1/Shutterstock/FOTODOM