В Госдуме начали прорабатывать законопроекты для ограничения работы курьеров
По словам Вячеслава Володина, планируется запретить людям с судимостью за определенные преступления заниматься этой деятельностью. Кроме того, депутаты хотят повысить административную ответственность за доставку продуктов питания без медицинской книжки. Инициативы находятся на стадии проработки.
В Госдуме начали прорабатывать законопроекты для ограничения работы курьеров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу парламента Вячеслава Володина.
По его словам, планируется запретить людям с судимостью за определенные преступления заниматься этой деятельностью.
Кроме того, депутаты хотят повысить административную ответственность за доставку продуктов питания без медицинской книжки.
Инициативы находятся на стадии проработки.