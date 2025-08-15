В Госдуме начали прорабатывать законопроекты для ограничения работы курьеров

По словам Вячеслава Володина, планируется запретить людям с судимостью за определенные преступления заниматься этой деятельностью. Кроме того, депутаты хотят повысить административную ответственность за доставку продуктов питания без медицинской книжки. Инициативы находятся на стадии проработки.

В Госдуме начали прорабатывать законопроекты для ограничения работы курьеров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу парламента Вячеслава Володина.

По его словам, планируется запретить людям с судимостью за определенные преступления заниматься этой деятельностью.

Кроме того, депутаты хотят повысить административную ответственность за доставку продуктов питания без медицинской книжки.

Инициативы находятся на стадии проработки.