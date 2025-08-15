Собственника земельного участка в Рязанской области оштрафовали за нарушения

Рязань
Рязанцу принадлежит участок площадью 1,7 га. Управление Россельхознадзора провело в августе проверку и нашло нарушения. Специалисты оштрафовали собственника земельного участка на 10 тысяч рублей. Его также обязали устранить нарушения. Требования управления не выполнили, из-за чего материалы дела передали в суд. Собственника участка 4 августа 2025 года признали виновным. Его оштрафовали.

Собственника земельного участка в Рязанском районе оштрафовали за нарушения. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Рязанцу принадлежит участок площадью 1,7 га. Управление провело в августе 2024 года проверку и нашло нарушения.

Специалисты оштрафовали собственника земельного участка на 10 тысяч рублей. Его также обязали устранить нарушения. Требования управления не выполнили, из-за чего материалы дела передали в суд.

Собственника участка 4 августа 2025 года признали виновным. Его оштрафовали на 10 тысяч рублей.