Собственника земельного участка в Рязанской области оштрафовали за нарушения

Рязанцу принадлежит участок площадью 1,7 га. Управление Россельхознадзора провело в августе проверку и нашло нарушения. Специалисты оштрафовали собственника земельного участка на 10 тысяч рублей. Его также обязали устранить нарушения. Требования управления не выполнили, из-за чего материалы дела передали в суд. Собственника участка 4 августа 2025 года признали виновным. Его оштрафовали.

