Рязанские полицейские поймали 23-летнего мотоциклиста без «прав»
Инцидент произошел на 46-м километре автодороги «Рязань-Ряжск» в Старожиловском районе. Полицейские остановили водителя и выяснили, что у него нет «прав». На нарушителя составили административные материалы. Транспорт помещен на штрафстоянку.
