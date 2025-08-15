Рязанские футболисты приняли участие в матче первенства России

В пятницу, 15 августа, состоялся матч между командами «Рязань» и «Спартак Тамбов». Игра прошла в рамках турнира «Дивизион Б» Второй лиги на первенстве России по футболу. На соревновании присутствовала корреспондент РЗН. Инфо. Перед началом матча все присутствующие почтили минутой молчания память погибших при пожаре на предприятии в поселке Лесной Шиловского района. В результате соревнования ни одна из команд не забила гол. Матч закончился со счетом 0:0. По итогам игры рязанские спортсмены расположились на 3 строке в сводной турнирной таблице группы 3 «Дивизиона Б» Второй лиги, тамбовские — на 7.

