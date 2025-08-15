Рязанцев предупредили о рейдах Госавтоинспекции
Рязанцев предупредили о рейдах Госавтоинспекции. Об этом в пятницу, 15 августа, сообщила пресс-служба ведомства.
Инспекторы будут проверять водителей на состояние опьянения. За определенное время они будут стараться освидетельствовать максимальное количество автомобилистов, после чего переместятся в другие точки и повторить процедуру. города.
Ранее жителям напомнили об изменении порядка проведения алкотеста.