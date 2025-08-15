Россияне стали чаще использовать Wi-Fi из-за сбоев мобильного интернета

Число пользователей сервиса увеличилось в 1,7 раза, составив 3,5 миллиона человек, годом ранее показатель был на уровне 2,1 миллиона. Объем потребляемого трафика вырос почти в 1,5 раза — с 5518 до 8137 терабайт. Самый сильный рост активности зафиксировали в Туле, где число подключений возросло в пять раз. В Ижевске этот показатель увеличился в 4,5 раза, в Нижнем Новгороде — в 3,5 раза, а в Омске и Брянске — втрое.

Россияне стали чаще использовать Wi-Fi из-за сбоев мобильного интернета. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на «Дом. ру».

