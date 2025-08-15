На рынке акций РФ зафиксировали рост в преддверии встречи Путина и Трампа

Российский фондовый рынок ускорил рост в основной сессии на Московской бирже на фоне сообщений о деталях переговоров между главами РФ и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом пишет издание «Аргументы и Факты» со ссылкой на соответствующие данные торгов. К 16:57 мск индексы Мосбиржи и РТС прибавили 0,89% и составили 3 003,82 и 1 186,32 пункта соответственно. К 17:20 рост усилился до 1,24%, и индексы достигли дневных максимумов 3 014,21 и 1 190,42 пункта. На открытии основной сессии 15 августа они показывали прирост в 0,31%, находясь на уровнях 2 986,54 и 1 179,49 пункта.

Встреча лидеров пройдет 15 августа на базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, Аляска. По словам помощника президента Юрия Ушакова, главным вопросом станет урегулирование украинского конфликта, а также планируется обсудить возможности двустороннего экономического сотрудничества.