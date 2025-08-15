Рязань
На рынке акций РФ зафиксировали рост в преддверии встречи Путина и Трампа
Встреча лидеров пройдет 15 августа на базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, Аляска. По словам помощника президента Юрия Ушакова, главным вопросом станет урегулирование украинского конфликта, а также планируется обсудить возможности двустороннего экономического сотрудничества.