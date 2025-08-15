Рязань
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
Вчера 16:40
2 566
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
Что общего между выращиванием шалфея, хождением без лиф...
28 августа 14:15
3 584
«У нас, строителей, мирная и созидательная профессия». Бригадир каменщ...
В компании «Зеленый сад — наш дом» работают профессиона...
28 августа 12:07
1 177
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
4 986
Аркадий Фомин: В Пителинском округе живут гостеприимные, отзывчивые, активные люди, которые искренне заботятся о родном крае

В Рязанской области по инициативе губернатора Павла Малкова продолжается реализация проекта «День муниципалитета», направленного на развитие идеологии культуры малой Родины и популяризацию достижений региона. В четверг, 14 августа, в Рязани свою презентацию представила делегация Пителинского округа, сообщает сайт облдумы.

Участников мероприятия приветствовал председатель областной Думы Аркадий Фомин.

«Рад быть сегодня здесь, с вами, на этом замечательном празднике. Пителинскому округу действительно есть о чем рассказать. Я сам часто бываю в муниципалитете, всегда с радостью встречаюсь с людьми. Мы вместе обсуждаем проблемы, ищем пути их решения. В округе живут гостеприимные, отзывчивые, активные люди, которые искренне заботятся о родном крае, ценят свою славную историю и удивительную природу. Поселок Пителино хорошо благоустроен, там создана комфортная среда — все это реализовано благодаря региональным и национальным проектам, инициативе и участию самих пителинцев," - заявил спикер областной думы.

Для рязанцев и гостей города организовали выставку, рассказывающую об успехах мунципалитета, выдающихся земляках, об особенностях культуры и традициях, передаваемых из поколения в поколение. Собравшиеся смогли принять участие в различных мастер-классах, а также попробовать блюда местной кухни. В рамках мероприятия состоялся праздничный концерт творческих коллективов и исполнителей Пителинского округа.