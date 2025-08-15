38% рязанцев поддержали введение единой школьной формы в России

18% респондентов согласились с идеей индивидуального подхода для каждого учебного учреждения. 1 из 3 выступает против формы вообще. Взгляды на вопрос различаются у горожан разных возрастов. Молодежь до 35 лет чаще других против формы (49%) и реже поддерживает единый российский стандарт (16%). Респонденты 45+ самые консервативные: 60% — за единую форму для всей страны и лишь 8% отрицают необходимость школьной формы как таковой. Ранее в Минпросвещения прокомментировали введение ГОСТа на школьную форму.