В Солотче перенесут остановку общественного транспорта
В Солотче перенесут остановку общественного транспорта. Об этом сообщила мэрия.
Администрация города обращается к жителям с просьбой быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и проявлять взаимовежливость в период проведения работ.