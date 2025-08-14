В Сасовском районе полицейские остановили двух несовершеннолетних без прав

В Сасовском районе сотрудники автополиции в ходе рейдов остановили двух подростков, которые управляли мотоциклами без водительских прав. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ по Рязанской области. Нарушителей отстранили от управления мотоциклами и составили на них протоколы. Также к ответственности привлекли родители подростков за то, что они допустили своих детей к управлению транспортом без прав.

В Сасовском районе сотрудники автополиции в ходе рейдов остановили двух подростков, которые управляли мотоциклами без водительских прав. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ по Рязанской области.

Нарушителей отстранили от управления мотоциклами и составили на них протоколы.

Также к ответственности привлекли родители подростков за то, что они допустили своих детей к управлению транспортом без прав.

Фото: Госавтоинспекция Рязанской области