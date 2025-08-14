В Рязанской области загорелся нежилой дом

ЧП случилось вечером 12 августа в 20:26 в селе Заполье Шиловского района. На тушение выезжали 22 человека и 8 единиц техники, в том числе инженерной. Поврежден дом. Площадь, пройденная огнем, составила 105 квадратных метров.