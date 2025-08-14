В Рязанской области сгорел сарай
Пожар произошел 13 августа на улице Советской в селе Большие Поляны Старожиловского района. На место происшествия выезжали сотрудники ПСЧ № 45. В результате хозпостройка сгорела. Владелец устанавливается. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.
