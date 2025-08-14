В Рязанской области мужчина сбил пенсионерку и скрылся, его задержали

Инцидент произошел во дворе многоэтажного дома на улице Волкова. Пострадавшая после ДТП обращалась за медпомощью. Экипаж Росгвардии получил из полиции ориентировку на автомобиль ВАЗ-2115. Спустя несколько минут сотрудники заметили указанный автомобиль и остановили его. За рулем оказался местный житель 1960 года рождения. Его передали полиции. При проверке документов также выяснилось, что у мужчины истек срок действия «прав».

В Новомичуринске сотрудники Росгвардии поймали водителя, который сбил пешехода и скрылся. Об этом 14 августа сообщила пресс-служба ведомства.

