Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 010
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 263
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 633
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
3 990
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
В Рязанской области единое пособие назначили родителям 38 тысяч детей
Сумма выплат зависит от дохода семьи и может составлять 50%, 75% или 100% прожиточного минимума. Размер единого пособия на детей до 17 лет составляет: 50% — 7 654,50 руб.; 75% — 11 481,75 руб. (назначают, если среднедушевой доход семьи в совокупности с назначенным базовым размером 50% остается меньше прожиточного минимума на душу населения); 100% — 15 309,00 руб. (назначают, если среднедушевой доход семьи в совокупности с назначенным размером пособия в 75% остается все еще меньше прожиточного минимума на душу населения).

С начала 2025 года В Рязанской области единое пособие назначили родителям 38 тысяч детей. Об этом 14 августа сообщила пресс-служба регионального отделения СФР.

Сумма выплат зависит от дохода семьи и может составлять 50%, 75% или 100% прожиточного минимума.

Как напомнили в СФР, размер единого пособия на детей до 17 лет составляет:

  • 50% — 7 654,50 руб.;
  • 75% — 11 481,75 руб. (назначают, если среднедушевой доход семьи в совокупности с назначенным базовым размером 50% остается меньше прожиточного минимума на душу населения);
  • 100% — 15 309,00 руб. (назначают, если среднедушевой доход семьи в совокупности с назначенным размером пособия в 75% остается все еще меньше прожиточного минимума на душу населения).

Единое пособие назначается семьям с учетом оценки нуждаемости при соблюдении следующих условий:

  • средний доход семьи за месяц не превышает величину регионального прожиточного минимума (в Рязанской области не более 15 782,00 руб. на 1 члена семьи);
  • собственность семьи соответствует установленным критериям;
  • заявитель и дети, на которых назначается пособие, — граждане РФ.

Пособие назначается на один год и продлевается по заявлению.