В Рязанской области единое пособие назначили родителям 38 тысяч детей

С начала 2025 года В Рязанской области единое пособие назначили родителям 38 тысяч детей. Об этом 14 августа сообщила пресс-служба регионального отделения СФР.

Сумма выплат зависит от дохода семьи и может составлять 50%, 75% или 100% прожиточного минимума.

Как напомнили в СФР, размер единого пособия на детей до 17 лет составляет:

50% — 7 654,50 руб.;

75% — 11 481,75 руб. (назначают, если среднедушевой доход семьи в совокупности с назначенным базовым размером 50% остается меньше прожиточного минимума на душу населения);

100% — 15 309,00 руб. (назначают, если среднедушевой доход семьи в совокупности с назначенным размером пособия в 75% остается все еще меньше прожиточного минимума на душу населения).

Единое пособие назначается семьям с учетом оценки нуждаемости при соблюдении следующих условий:

средний доход семьи за месяц не превышает величину регионального прожиточного минимума (в Рязанской области не более 15 782,00 руб. на 1 члена семьи);

собственность семьи соответствует установленным критериям;

заявитель и дети, на которых назначается пособие, — граждане РФ.

Пособие назначается на один год и продлевается по заявлению.