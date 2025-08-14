В Рязани после рейда один натурализованный гражданин решил служить по контракту

Проверка прошла на пятой оптовой базе среди 23 иностранцев и натурализованных граждан. Отмечается, что с начала года на воинский учет приняли больше 850 натурализованных граждан. Более 80 иностранцев заключили контракт о прохождении военной службы в ВС РФ.

